Эвра винит себя и Фергюсона в упадке "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поведал, кого он винит в затяжном упадке клуба с "Олд Траффорд".

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" ни разу не выигрывал Премьер-Лигу и даже ни разу по-настоящему не участвовал в чемпионской гонке.



Эвра чувствует, что Фергюсон ушел слишком рано, как и сам Патрис, оставивший "Юнайтед" год спустя.



"Я виню себя, я виню сэра Алекса Фергюсона. Прямо сейчас тяжело говорить о "Юнайтед", потому что в прежние времена мы привыкли играть за фанатов, за эмблему, за историю".



"Когда мы ушли, то ушли слишком рано. Игрокам было сложно, потому что у них не осталось никакого примера. Я не нахожусь внутри клуба, я не знаю, в чем проблема. Тренер, Эрик Тен Хаг, старается изо всех сил — но этого недостаточно. Дело не только в этом сезоне — это продолжается с нашего последнего титула лиги в 2013 году. С тех пор в клубе творится хаос".



"Я — позитивный человек, но это тяжело. Наши конкуренты становятся лучше нас, их игровой стиль лучше. Наше будущее не выглядит светлым. Это тяжелый момент. "Ливерпуль" 30 лет ждал победы в Премьер-Лиге, а теперь наше ожидание составляет уже 11 лет. Я не хочу ждать так долго. Что бы ни случилось, я — фанат "Юнайтед" навсегда, но наблюдать за игрой "Юнайтед" довольно тяжело", — сообщил Эвра BBC.