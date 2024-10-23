Макгинн: "Эмери — один из величайших тренеров в истории "Виллы"

Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн уверен, что Унаи Эмери уже застолбил за собой место одного из лучших тренеров в истории бирмингемского клуба.

Когда два года назад Эмери сменил на тренерском мостике "Виллы" Стивена Джеррарда, бирмингемцы находились в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



С тех пор "Вилла" добилась впечатляющего прогресса, выйдя в Лигу Чемпионов и выиграв там все три первых матча без единого пропущенного гола. 30-летний Макгинн по-настоящему восхищается работой испанского специалиста.



"Что бы ни случилось от настоящего момента и до его ухода, — хоты мы надеемся, он не уйдет никогда — он определенно запомнится как один из величайших тренеров нашего клуба".



"Вы заряжаетесь от своего лидера. Он — наш лидер, и мы заряжаемся этим. Никто не может усомниться в том, какие усилия он прикладывает, и благодаря этой упорной работе у него и нас все получается".



"Он просто так целеустремлен. Я никогда не встречал кого-либо вроде него", — цитирует Макгинна BBC.