"Ньюкасл" и "Пэлас" заинтересованы в аренде Антони

"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на вторую половину сезона.

В этом сезоне Антони отметился только одним выходом в стартовом составе "Юнайтед", еще трижды появившись на замену во всех соревнованиях.



По информации Goal, "Юнайтед" уже принял решение насчет Антони и в январе собирается отправить в аренду игрока, который стоил клубу 86 миллионов фунтов.



В "Юнайтед" предпочитают, чтобы Антони получал игровую практику в каком-нибудь европейском клубе, и среди претендентов на 24-летнего бразильца называются "Ньюкасл" и "Пэлас".



Возвращение Антони в "Аякс" также не может быть исключено, однако в Амстердаме переживают насчет психологического состояния своего бывшего игрока после двух тяжелых лет в Манчестере.