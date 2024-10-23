"Ньюкасл" и "Пэлас" заинтересованы в аренде Антони
"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на вторую половину сезона.
В этом сезоне Антони отметился только одним выходом в стартовом составе "Юнайтед", еще трижды появившись на замену во всех соревнованиях.
По информации Goal, "Юнайтед" уже принял решение насчет Антони и в январе собирается отправить в аренду игрока, который стоил клубу 86 миллионов фунтов.
В "Юнайтед" предпочитают, чтобы Антони получал игровую практику в каком-нибудь европейском клубе, и среди претендентов на 24-летнего бразильца называются "Ньюкасл" и "Пэлас".
Возвращение Антони в "Аякс" также не может быть исключено, однако в Амстердаме переживают насчет психологического состояния своего бывшего игрока после двух тяжелых лет в Манчестере.
23.10.2024 21:00
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