"Тоттенхэм" оштрафован на 20,000 фунтов

FA оштрафовала "Тоттенхэм" на 20,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В минувший уикенд "Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1, а концовка этого дерби была отмечена удалением атакующего полузащитника "молотобойцев" Мохаммеда Кудуса.



Агрессивный поступок Кудуса послужил поводом к стычке двух команд, что не понравилось FA, которая выдвинула обвинения в адрес обоих клубов, а также персонально в адрес Мохаммеда.



Как сообщает BBC, "Тоттенхэм" свою вину признал и был оштрафован на 20,000 фунтов. Теперь Ассоциации нужно определиться с наказанием для "Вест Хэма" и Кудуса, которым было дано время до четверга, чтобы ответить на обвинения.