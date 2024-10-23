"Тоттенхэм" оштрафован на 20,000 фунтов
FA оштрафовала "Тоттенхэм" на 20,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
В минувший уикенд "Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1, а концовка этого дерби была отмечена удалением атакующего полузащитника "молотобойцев" Мохаммеда Кудуса.
Агрессивный поступок Кудуса послужил поводом к стычке двух команд, что не понравилось FA, которая выдвинула обвинения в адрес обоих клубов, а также персонально в адрес Мохаммеда.
Как сообщает BBC, "Тоттенхэм" свою вину признал и был оштрафован на 20,000 фунтов. Теперь Ассоциации нужно определиться с наказанием для "Вест Хэма" и Кудуса, которым было дано время до четверга, чтобы ответить на обвинения.
23.10.2024 20:00
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