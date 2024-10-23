Моуриньо надеется, что у "Сити" заберут титулы

Жозе Моуриньо Главный тренер "Фенербахче" выразил надежду, что "Манчестер Сити" лишат завоеванных титулов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В данный момент идет рассмотрение громкого дела по 115 нарушениям "Сити" правил ФФП, и "горожанам" могут грозить самые суровые санкции, если их вина будет доказана.

В сезоне 2017/18 "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо финишировал вторым в Премьер-Лиге, и в преддверии матча против своего бывшего клуба в Лиге Европы Жозе в шутку предположил, что у него еще есть шансы на чемпионство.

"Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы, и мы финишировали вторыми в Премьер-Лиге".

"Думаю, у нас все еще есть шансы выиграть лигу в том сезоне, потому что они могут наказать "Манчестер Сити" снятием очков. Возможно, тогда мы выиграем лигу".

"Им придется выплатить мне бонус и выдать мне медаль!" — цитирует Моуриньо Evening Standard.




Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2024 19:00

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  1. xxa 23.10.2024 19:22 # xxa
    Долой голубых с их голубыми болельщиками!

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  2. igorvihorkov 23.10.2024 19:21 # igorvihorkov
    Сам тратил больше всех в АПЛ

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  3. seregaball 23.10.2024 19:19 # seregaball
    Сити уже отстегнул 200 лямов судья, аот дело и закроют

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  4. vals1702 23.10.2024 19:05 # vals1702
    это было бы классно!

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