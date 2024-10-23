Моуриньо надеется, что у "Сити" заберут титулы

Главный тренер "Фенербахче" выразил надежду, что "Манчестер Сити" лишат завоеванных титулов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В данный момент идет рассмотрение громкого дела по 115 нарушениям "Сити" правил ФФП, и "горожанам" могут грозить самые суровые санкции, если их вина будет доказана.



В сезоне 2017/18 "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо финишировал вторым в Премьер-Лиге, и в преддверии матча против своего бывшего клуба в Лиге Европы Жозе в шутку предположил, что у него еще есть шансы на чемпионство.



"Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы, и мы финишировали вторыми в Премьер-Лиге".



"Думаю, у нас все еще есть шансы выиграть лигу в том сезоне, потому что они могут наказать "Манчестер Сити" снятием очков. Возможно, тогда мы выиграем лигу".



"Им придется выплатить мне бонус и выдать мне медаль!" — цитирует Моуриньо Evening Standard.