Моуриньо надеется, что у "Сити" заберут титулы
Главный тренер "Фенербахче" выразил надежду, что "Манчестер Сити" лишат завоеванных титулов за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
В данный момент идет рассмотрение громкого дела по 115 нарушениям "Сити" правил ФФП, и "горожанам" могут грозить самые суровые санкции, если их вина будет доказана.
В сезоне 2017/18 "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо финишировал вторым в Премьер-Лиге, и в преддверии матча против своего бывшего клуба в Лиге Европы Жозе в шутку предположил, что у него еще есть шансы на чемпионство.
"Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы, и мы финишировали вторыми в Премьер-Лиге".
"Думаю, у нас все еще есть шансы выиграть лигу в том сезоне, потому что они могут наказать "Манчестер Сити" снятием очков. Возможно, тогда мы выиграем лигу".
"Им придется выплатить мне бонус и выдать мне медаль!" — цитирует Моуриньо Evening Standard.
23.10.2024 19:00
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Долой голубых с их голубыми болельщиками!
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Сам тратил больше всех в АПЛ
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Сити уже отстегнул 200 лямов судья, аот дело и закроют
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это было бы классно!
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