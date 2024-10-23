Моуриньо: "Юнайтед" не доверял мне, как доверяет Тен Хагу"

Эрик Тен Хаг Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не имел такого доверия со стороны клуба, как нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

В ближайший четверг "Фенербахче" Моуриньо сыграет дома против "Юнайтед". Поговаривают, что этот матч Лиги Европы может стать определяющим для Тен Хага.

Однако Моуриньо не желает зла "Юнайтед" и считает, что теперь "дьяволы", по крайней мере, обрели стабильность.

"Я желаю "Манчестер Юнайтед" наилучшего с момента, как я ушел. Я ушел от них с хорошим отношением к клубу и фанатам, и я хочу наилучшего для них. И если их дела не идут удивительно хорошо, это не радует меня".

"Если судить объективно, они сохраняют веру в тренера, они поддерживают тренера, тренер остается сезон за сезоном. Это означает стабильность, и это означает доверие. Они создают для него условия, чтобы продолжать свою работу, и это отличается от того, что было у меня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2024 18:00

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