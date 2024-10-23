Моуриньо: "Юнайтед" не доверял мне, как доверяет Тен Хагу"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не имел такого доверия со стороны клуба, как нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

В ближайший четверг "Фенербахче" Моуриньо сыграет дома против "Юнайтед". Поговаривают, что этот матч Лиги Европы может стать определяющим для Тен Хага.



Однако Моуриньо не желает зла "Юнайтед" и считает, что теперь "дьяволы", по крайней мере, обрели стабильность.



"Я желаю "Манчестер Юнайтед" наилучшего с момента, как я ушел. Я ушел от них с хорошим отношением к клубу и фанатам, и я хочу наилучшего для них. И если их дела не идут удивительно хорошо, это не радует меня".



"Если судить объективно, они сохраняют веру в тренера, они поддерживают тренера, тренер остается сезон за сезоном. Это означает стабильность, и это означает доверие. Они создают для него условия, чтобы продолжать свою работу, и это отличается от того, что было у меня", — цитирует Моуриньо Sky Sports.