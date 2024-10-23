Франк: "Переход в большой клуб не сделает мою жизнь лучше"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

После того, как Томас Тухель возглавил сборную Англии, Франк стал одним из фаворитов на замену Эрику Тен Хагу в "Юнайтед".



В данный момент Франк счастлив в "Брентфорде", где он с успехом трудится уже шесть лет, и Томас чувствует, что уход на повышение не улучшит качество его жизни. Однако датчанин допускает, что бросит себе этот вызов.



"Кто знает, что случится в будущем? Я и так, пожалуй, в одном из лучших клубов мира... Почему я должен уходить отсюда?"



"Но всякое может случится. Тебе может потребоваться новый источник вдохновления. Если я когда-либо получу предложение от клуба побольше и решу отправиться туда, это, наверное, не сделает мою жизнь лучше".



"Думаю, все мы понимаем это. Но, эй, это может быть тем испытанием, которое тебе нужно попробовать", — цитирует Франка Evening Standard.