Франк: "Переход в большой клуб не сделает мою жизнь лучше"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".
После того, как Томас Тухель возглавил сборную Англии, Франк стал одним из фаворитов на замену Эрику Тен Хагу в "Юнайтед".
В данный момент Франк счастлив в "Брентфорде", где он с успехом трудится уже шесть лет, и Томас чувствует, что уход на повышение не улучшит качество его жизни. Однако датчанин допускает, что бросит себе этот вызов.
"Кто знает, что случится в будущем? Я и так, пожалуй, в одном из лучших клубов мира... Почему я должен уходить отсюда?"
"Но всякое может случится. Тебе может потребоваться новый источник вдохновления. Если я когда-либо получу предложение от клуба побольше и решу отправиться туда, это, наверное, не сделает мою жизнь лучше".
"Думаю, все мы понимаем это. Но, эй, это может быть тем испытанием, которое тебе нужно попробовать", — цитирует Франка Evening Standard.
23.10.2024 17:00
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Все верно. Нынешний МЮ - это кладбище для всех. Не только игроков. Нет ни одного тренера, чья карьера пошла бы верх после периода в МЮ. Только наоборот.
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