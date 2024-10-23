Джек Уилшир перешел на работу в "Норвич"

Клуб Чемпионшипа "Норвич" официально подтвердил переход тренера академии "Арсенала" Джека Уилшира.

Досрочно завершив игровую карьеру из-за хронических проблем со здоровьем, в июле 2022 Уилшир вернулся в родной "Арсенал", чтобы стать тренером команды U-18.



Уилшир сам является продуктом академии "Арсенала", за который он забил 14 голов в 197 матчах, выиграв два Кубка Англии.



32-летний Уилшир, сыгравший 34 матча за сборную Англии, уже некоторое время вынашивал идею сделать следующий шаг в своей тренерской карьере, и сейчас Джек обрел такую возможность.



В "Норвиче" Уилшир будет работать в штабе первой команды, ассистируя главному тренеру Йоханнесу Хофф Торупу, чьи подопечные сейчас занимают седьмое место во втором английском дивизионе.



Получить эту работу Уилширу помог спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, которого Джек знает как менеджера по отправленным в аренду игрокам в "Арсенале".



Дебют Уилшира в новой роли назначен на домашний матч Чемпионшипа против "Мидлсбро" Майкла Кэррика в ближайшее воскресенье.