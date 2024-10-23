"Вест Хэм" ищет нового нападающего
"Вест Хэм" начал поиски нового нападающего в свете возникших сомнений насчет Никласа Фюллькруга.
Минувшим летом "Вест Хэм" потратил 27 миллионов фунтов на приглашение Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".
С тех пор 31-летний немец успел отметиться только тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге, подтвердив свою репутацию склонного к травмам игрока.
Также Фюллькруг успел показать, что скорость игры в Премьер-Лиги для него чрезмерна. Этот трансфер вызвал большие вопросы к техническому директору "Вест Хэма" Тиму Штейдтену.
Однако talkSPORT утверждает, что Штейдтен спешит исправить свою ошибку и уже ищет нового нападающего. Одной из целей "молотобойцев" в преддверии зимнего окна называется Фотис Иоаннидис из "Панатинаикоса".
Пока же главному тренеру "Вест Хэма" Хулену Лопетеги не остается ничего другого, кроме как полагаться впереди на 34-летнего Мичейла Антонио.
23.10.2024 15:00
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