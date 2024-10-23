Эмери нацелен на попадание в топ-8 Лиги Чемпионов

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда нацелена на попадание в топ-8 основного этапа Лиги Чемпионов.

Накануне "Вилла" оформила свою третью подряд победу без пропущенных голов в Лиге Чемпионов, переиграв дома "Болонью" со счетом 2:0.



После матчей вторника "Вилла" стала единоличным лидером в Лиге Чемпионов, и теперь Эмери помышляет о прямой путевке в плей-офф.



"Мы будем сосредоточены на ближайшем матче, на нашем положении в текущий момент. Сейчас мы занимаем хорошее положение в таблице".



"Конечно, когда мы выиграли свой первый матч, против "Янг Бойз" на выезде, мы подумали о выходе в следующий раунд как о нашей цели. Когда мы победили "Баварию", то подумали, что можем поставить перед собой следующую цель: попасть в топ-8".



"Сегодня нас ждало новое испытание. Нашей целью было одержать победу и набрать три очка, мы думали об этом".



"Конечно, теперь мы сосредоточимся на следующем матче, против "Брюгге". Если мы сохраним свою игру и продолжим набирать очки, то сможем побороться за попадание в топ-8".



"Но я хочу, чтобы это ощущалось естественным образом, а не в качестве сюрприза, потому что наша игра хороша. Есть и другие команды, которые являются претендентами на победу и фаворитами на попадание в топ-4, но мы чувствуем себя комфортно", — цитирует Эмери Sky Sports.