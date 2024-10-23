Эмери нацелен на попадание в топ-8 Лиги Чемпионов

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда нацелена на попадание в топ-8 основного этапа Лиги Чемпионов.

Накануне "Вилла" оформила свою третью подряд победу без пропущенных голов в Лиге Чемпионов, переиграв дома "Болонью" со счетом 2:0.

После матчей вторника "Вилла" стала единоличным лидером в Лиге Чемпионов, и теперь Эмери помышляет о прямой путевке в плей-офф.

"Мы будем сосредоточены на ближайшем матче, на нашем положении в текущий момент. Сейчас мы занимаем хорошее положение в таблице".

"Конечно, когда мы выиграли свой первый матч, против "Янг Бойз" на выезде, мы подумали о выходе в следующий раунд как о нашей цели. Когда мы победили "Баварию", то подумали, что можем поставить перед собой следующую цель: попасть в топ-8".

"Сегодня нас ждало новое испытание. Нашей целью было одержать победу и набрать три очка, мы думали об этом".

"Конечно, теперь мы сосредоточимся на следующем матче, против "Брюгге". Если мы сохраним свою игру и продолжим набирать очки, то сможем побороться за попадание в топ-8".

"Но я хочу, чтобы это ощущалось естественным образом, а не в качестве сюрприза, потому что наша игра хороша. Есть и другие команды, которые являются претендентами на победу и фаворитами на попадание в топ-4, но мы чувствуем себя комфортно", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 23.10.2024 14:19 # tigerpool
    А ведь смогут, вполне даже, благо соперники позволительны.
    Брюгге (Бельгия) - Астон Вилла (Англия)
    Астон Вилла (Англия) - Ювентус (Италия)
    Лейпциг (Германия) - Астон Вилла (Англия)
    Монако (Франция) - Астон Вилла (Англия)
    Астон Вилла (Англия) - Селтик (Шотландия)

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