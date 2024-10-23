Анонс матча "Манчестер Сити" — "Спарта"

В своем третьем матче в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет дома против пражской "Спарты".

После двух первых туров "Сити" и "Спарта" имеют в своем активе по четыре очка, причем пражане свою единственную победу одержали разгромив австрийский "Ред Булл" со счетом 3:0.



- "Сити" не проиграл ни одного из 32 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (28 побед, 4 ничьи), став только четвертой командой в истории соревнования с подобной серией.



- Если "Сити" избежит поражения, то установит новый клубный рекорд из 26 беспроигрышных матчей в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов (17 побед, 8 ничьих, голы 64:18).



- "Спарта" не проигрывает уже три матча кряду в Лиге Чемпионов (1 победа, 2 ничьи), и это лучшая серия такого рода для пражан с октября 2001 (серия из 5 — 3 победы, 2 ничьи).



- "Сити" использовал только два из 12 больших шансов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Следующий матч станет 100-м для полузащитника "Сити" Илкая Гюндогана за карьеру в Лиге Чемпионов.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Спарта" задействовала только 15 игроков — меньше всех.



- Единственным игроком "Сити", сыгравшим каждую минуту в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, является Рико Льюис.



В этом матче "Сити" будет лишен травмированных Родри и Оскара Бобба. Кевин Де Брюйне пока не набрал форму, как и Кайл Уолкер.



Лига Чемпионов. 3-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Спарта" (Чехия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз