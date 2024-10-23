Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Ливерпуль"

С намерением продлить свою победную серию в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" совершит выезд к немецкому "РБ Лейпциг".

Свои шесть очков "Ливерпуль" набрал, одержав победы над "Болоньей" и "Миланом". А вот "РБ Лейпциг" оба свои матча проиграл, уступив "Атлетико" и "Ювентусу".



В этот вечер главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, наверняка, будет держать в уме следующий матч — против "Арсенала" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.



- "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" встречались в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21, когда "красные" выиграли оба матча с одинаковым счетом 2:0.



- "РБ Лейпциг" выиграл три из четырех первых матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 поражение), но проиграл шесть из восьми последних (1 победа, 1 ничья).



- "РБ Лейпциг" пропустил 32 гола в 10 последних матчах против английских команд.



- "Ливерпуль" выиграл семь из 10 последних встреч с немецкими командами в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 1 поражение), шесть раз сохранив свои ворота на замке.



- "РБ Лейпциг" проиграл оба своих первых матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, в обоих забивая первым. В истории соревнования еще никто не терпел три поражения такого рода подряд.



- "Ливерпуль" может в третий раз стартовать в Лиге Чемпионов с трех побед подряд после сезонов 2020/21 и 2021/22.



- Со старта сезона 2019/20 "РБ Лейпциг" пропустил 17 голов в заключительные 10 минут вторых таймов своих матчей в Лиге Чемпионов — больше всех.



- Нападающий Беньямин Шешко забил три гола за "РБ Лейпциг" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поучаствовал в 12 голах в девяти последних матчах в Лиге Чемпионов (9+3).



"Ливерпуль" не взял на этот выезд Алиссона, Конора Брэдли, Федерико Кьезу, а также Диогу Жоту, который был вынужденно заменен против "Челси" в минувшее воскресенье.



Лига Чемпионов. 3-й тур

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз