Слот хочет, чтобы "Ливерпуль" больше доминировал

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот хочет, чтобы его команда больше доминировала над своими соперниками.

Под руководством Слота "Ливерпуль" выиграл 10 из 11 первых матчей в новом сезоне с учетом всех соревнований, включая победу 2:1 над "Челси" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье.



Однако Слот чувствует, что по игре "Ливерпуль" смотрится не слишком убедительно, особенно в больших матчах.



"В плане результатов я не могу просить о сильно большем, но когда дело касается того, как мы хотим играть, то здесь всегда есть пространство для улучшений".



"Я не думаю, что мы переиграли "Челси", мы точно этого не сделали. Думаю, они больше доминировали с мячом. В идеале я бы хотел, чтобы мы доминировали в такого рода матче, как и во многих других. Пока мы этого не делаем".



"Хорошая вещь насчет этой команды в том, что, когда мы противостоим соперникам вроде "Челси" или "Юнайтед", вы видите команду, которая сражается за каждый сантиметр, каждый метр, сражается за каждый момент, и это может быть определяющим в матче, как мы и убеждались".



"Надеюсь, в обозримом будущем мы, играя сложный матч вроде матча против "Милана" или матча против "Юнайтед", будем больше доминировать, нежели против "Челси", — цитирует Слота Sky Sports.