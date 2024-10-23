Артета: Поверьте мне, в воскресенье мы будем летать"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что его команда "будет летать" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

После второго в сезоне международного перерыва "Арсенал" вернулся в неважном состоянии. Проиграв "Борнмуту" в минувшую субботу в Премьер-Лиге (0:2), накануне вечером "канониры" едва не упустили победу против "Шахтера" в Лиге Чемпионов (1:0).



Данный спад был ожидаем для Артеты. В ближайшее воскресенье "Арсенал" примет на своем поле лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль", и Микель уверен, что его команда вернется в свое обычное состояние.



"Мы играли два дня назад после возвращения игроков их своих сборных, они прилетели из Бразилии и других стран".



"Я и ожидал небольшого спада. Также, думаю, мы слегка поплатились за то, что приложили так много усилий в первом тайме, не получив отдачи в виде счета на табло".



"Затем мы усложнили себе жизнь, потому что мы начали терять мяч в неподходящих зонах, и игра стала более открытой. Это не помогло. Но теперь у нас есть четыре дня. Поверьте мне, в воскресенье мы будем летать", — цитирует Артету Sky Sports.