Артета: Поверьте мне, в воскресенье мы будем летать"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что его команда "будет летать" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

После второго в сезоне международного перерыва "Арсенал" вернулся в неважном состоянии. Проиграв "Борнмуту" в минувшую субботу в Премьер-Лиге (0:2), накануне вечером "канониры" едва не упустили победу против "Шахтера" в Лиге Чемпионов (1:0).

Данный спад был ожидаем для Артеты. В ближайшее воскресенье "Арсенал" примет на своем поле лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль", и Микель уверен, что его команда вернется в свое обычное состояние.

"Мы играли два дня назад после возвращения игроков их своих сборных, они прилетели из Бразилии и других стран".

"Я и ожидал небольшого спада. Также, думаю, мы слегка поплатились за то, что приложили так много усилий в первом тайме, не получив отдачи в виде счета на табло".

"Затем мы усложнили себе жизнь, потому что мы начали терять мяч в неподходящих зонах, и игра стала более открытой. Это не помогло. Но теперь у нас есть четыре дня. Поверьте мне, в воскресенье мы будем летать", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 23.10.2024 11:08 # redwhitegun
    Надеюсь. То что было в двух последних матчах никуда не годится ..

    (ответить)

  2. animadora 23.10.2024 10:28 # animadora
    Пролетать.

    (ответить)

  3. chelsea88 23.10.2024 10:27 # chelsea88
    Он хотел сказать "сосать"
    Сосать будут калониры в воскрсенье.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  4. wengerrrro 23.10.2024 10:17 # wengerrrro
    отлетит типа? это я верю

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: