"Ливерпуль" сможет получать свыше 60 млн. фунтов в год от Adidas

"Ливерпуль" сможет зарабатывать свыше 60 миллионов фунтов в год по своему спонсорскому контракту с компанией Adidas.

В конце этого сезона у "Ливерпуля" истекает пятилетний контракт с Nike, и с 2025/26 техническим спонсором мерсисайдского клуба станет Adidas, выигравшая соответствующий тендер у Nike и Puma.



Прежде "Ливерпуль" играл в форме от Adidas с 2006 по 2012 год, напоминает The Guardian.



Эта новая сделка позволит "Ливерпулю" встать в один ряд с "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Челси", которые получают 60-65 млн. фунтов от Adidas, Puma и Nike, соответственно.



Условия по истекающему контракту с Nike таковы, что "Ливерпуль" ежегодно получает гарантированную выплату в 30 млн. фунтов, а также 20% с продаж атрибутики, благодаря чему общая сумма может приближаться к 60 млн. фунтов за сезон.



Добавим, "Манчестер Юнайтед" получает от Adidas 90 млн. фунтов в год, и это рекордный контракт в своем роде в Премьер-Лиге.