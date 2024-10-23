Де Брюйне предпочитает МЛС, а не Саудовскую Аравию
Полузащитник Кевин Де Брюйне предпочитает отправиться в МЛС, когда ему будет суждено покинуть "Манчестер Сити".
Действующий контракт Де Брюйне с "Сити" истекает в конце этого сезона и, как утверждает Daily Mirror, едва ли будет продлен, несмотря на то, что игрок и клуб находятся в диалоге насчет будущего.
Де Брюйне уже давно связывают с переездом в Саудовскую Аравию, однако семья 33-летнего бельгийца предпочитает пожить в Соединенных Штатах.
Наиболее вероятным направлением для Де Брюйне в МЛС называется "Сан-Диего", который будет включен в северо-американскую лигу с 2025 года.
Уже договорившись с Ирвингом Лосано и Падди Макнэйром, "Сан-Диего" готов предложить Де Брюйне зарплату, сопоставимую с тем, что Кевин имеет в "Сити".
Добавим, накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Де Брюйне пока еще не набрал форму после травмы, полученной против "Интера" в прошлом месяце.
23.10.2024 08:00
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