Артета подтвердил травму Калафьори

Риккардо Калафьори Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Риккардо Калафьори получил травму в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

Во вторник вечером "Арсенал" переиграл "Шахтер" со счетом 1:0, однако для 22-летнего Калафьори этот матч был завершен на 72-й минуте.

Риккардо, купленный минувшим летом у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, был вынужден покинуть поле "Эмирейтс" после того, как неудачно подвернул свое правое колено.

Таким образом, Калафьори рискует стать еще одной потерей "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", помимо травмированных Мартина Эдегора с Букайо Сака и дисквалифицированного Вильяма Салиба.

"Ему пришлось уйти, потому что он что-то почувствовал. Я не знаю, насколько это серьезно, что само по себе является неприятной новостью", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Калафьори, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 23.10.2024 08:37 # chelsiukpro
    Держите попы чтоб кольаса неприсунула! в воскресение отпадут от чемпионской гонки.

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  2. redwhitegun 23.10.2024 07:11 # redwhitegun
    Не, ну это проклятая позиция)

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