Артета подтвердил травму Калафьори
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Риккардо Калафьори получил травму в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".
Во вторник вечером "Арсенал" переиграл "Шахтер" со счетом 1:0, однако для 22-летнего Калафьори этот матч был завершен на 72-й минуте.
Риккардо, купленный минувшим летом у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, был вынужден покинуть поле "Эмирейтс" после того, как неудачно подвернул свое правое колено.
Таким образом, Калафьори рискует стать еще одной потерей "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", помимо травмированных Мартина Эдегора с Букайо Сака и дисквалифицированного Вильяма Салиба.
"Ему пришлось уйти, потому что он что-то почувствовал. Я не знаю, насколько это серьезно, что само по себе является неприятной новостью", — цитирует Артету Sky Sports.
23.10.2024 07:00
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Держите попы чтоб кольаса неприсунула! в воскресение отпадут от чемпионской гонки.
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Не, ну это проклятая позиция)
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