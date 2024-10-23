Артета подтвердил травму Калафьори

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Риккардо Калафьори получил травму в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

Во вторник вечером "Арсенал" переиграл "Шахтер" со счетом 1:0, однако для 22-летнего Калафьори этот матч был завершен на 72-й минуте.



Риккардо, купленный минувшим летом у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, был вынужден покинуть поле "Эмирейтс" после того, как неудачно подвернул свое правое колено.



Таким образом, Калафьори рискует стать еще одной потерей "Арсенала" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", помимо травмированных Мартина Эдегора с Букайо Сака и дисквалифицированного Вильяма Салиба.



"Ему пришлось уйти, потому что он что-то почувствовал. Я не знаю, насколько это серьезно, что само по себе является неприятной новостью", — цитирует Артету Sky Sports.



