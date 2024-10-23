Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и закрепился на вершине таблицы, "Арсенал" потерпел первое поражение в сезоне, а "Манчестер Сити" чудом вырвал победу в гостях у "Вулверхэмптона". Об этом и не только — в традиционных итогах тура английской Премьер-Лиги.





Эмилиано Мартинес крут даже без "сухих" матчей



Находясь в лагере сборной Аргентины, Эмилиано Мартинес посетовал на количество пропущенных мячей "Астон Виллой" в Премьер-Лиге, вспомнив всего один "сухой" матч — против "Манчестер Юнайтед".



В субботу "вилланам" снова не удалось сохранить свои ворота на замке, на сей раз — против "Фулхэма", но аргентинец сыграл ведущую роль в победе со счетом 1:3, отразив, по общему признанию, неудачно исполненный пенальти Андреаса Перейры.



"Эмилиано Мартинес — лучший вратарь в мире", — вынес вердикт Унаи Эмери. "Это значит, что он нам нужен в такие моменты, как сегодня. Я сидел на скамейке запасных и мечтал о его сейве. Он это сделал".



Мартинес, никогда не избегавший внимания, отпраздновал свой сейв, повернувшись к болельщикам, собравшимся за его воротами, и демонстративно поцеловав значок "Виллы" на своей футболке. Если "Вилла" и пропускает довольно много, Эмери точно не будет винить в этом Мартинеса.



Энергия Кертиса Джонса сделала разницу в матче с "Челси"



Все действия Кертиса Джонса против "Челси" были тем более впечатляющими, учитывая, что у полузащитника "Ливерпуля" дома появилась новорожденная дочь, и он спал в свободной комнате перед игрой в воскресенье. Призванный, чтобы заменить Алексиса Макаллистера, получившего травму в Аргентине, Джонс привнес энергию в полузащиту команды Арне Слота и был очень хорош в игре от штрафной до штрафной.



Он заставил Коула Палмера молчать, мог бы заработать и второй пенальти, совершал забеги в штрафную — и снова оказался в нужном месте, чтобы забить победный гол во втором тайме. Форма Джонса станет большим стимулом для Слота с жесткой серией матчей, которые должны проверить глубину состава его команды.



Для "Ливерпуля" сейчас главным вопросом в призме чемпионских амбиций команды остается именно глубина состава, так как ранее при Юргене Клоппе именно кадровые проблемы приводили к неудачным сериям. Но с такими резервистами, как Джонс, Слот может рассчитывать на взаимозаменяемость звеньев в центре поля — участке, на котором у "красных" хватало проблем в последние сезоны.



Гари О'Нилу снова не повезло



Очевидная тема для разговоров после игры "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити" — мешал ли Бернарду Силва голкиперу "волков" Жозе Са отразить удар Джона Стоунса на пятой компенсированной минуте матча. Судьи пришли к выводу, что победный гол "горожан" был легитимным, в результате чего "Вулверхэмптон" снова проиграл.



Хотя Гари О'Нил и был крайне разочарован, первым делом, войдя в свой кабинет, он изучил, как Стоунс смог забить свой гол. О'Нил признал, что мелочи имеют значение в напряженных играх. Гари пришел к выводу, что ключевую роль сыграла необходимость заменить Йоргена Ларсена из-за усталости.



О'Нил заменил 193-сантиметрового норвежца на 80-й минуте, посчитав, что Гонсало Гедеш поможет команде лучше удерживать мяч, но по итогу в решающий момент как раз умения играть головой Ларсена "волкам" и не хватило, чтобы блокировать Стоунса. Конечно, "Сити" — не самая эффективная команда при стандартах, но с 18-го углового "горожане" все же нашли возможность поразить ворота Са.



Конкуренция в линии атаки "Челси" зашкаливает



Энцо Мареска был оптимистичен, несмотря на поражение "Челси", говоря: "Если вам приходится проигрывать, то, вероятно, лучше всего сделать это так, как мы против "Ливерпуля".



Гости владели мячом 57% времени и превзошли "Ливерпуль" по большинству атакующих показателей, кроме одного, который действительно имел значение. Большую часть времени на старте сезона Мареска искал баланс в атаке, пытаясь определить лучшие сочетания из большого количества талантливых игроков, находящихся на балансе "Челси". В итоге Мареска пришел к тройке Санчо-Палмер-Мадуэке под выдвинутым на острие Джексоном, но в запасе у него были Педру Нету и Кристофер Нкунку — игроки, способные на многое.



Нету обошелся "Челси" в 54 миллиона фунтов но пока не отыграл 90 минут в лиге за свою новую команду. Его изобретательность и гибкость на "Энфилде" должны принести ему больше игрового времени в ближайшее время. А жесткая конкуренция в атаке, где только Палмер имеет гарантированное место в основе в больших матчах, вынуждает всех игроков группы атаки постоянно стремиться к своему максимуму.



Неудача сборной Ганы может стать большой удачей многих клубов Премьер-Лиги



Поражение сборной Ганы в матче с Суданом ставит под вопрос ее участие в Кубке Африки, что стало бы очень приятным сюрпризом для многих команд Премьер-Лиги, где на ведущих ролях есть ганские футболисты. В первую очередь на ум приходят Мохаммед Кудус из "Вест Хэма" и Абдул Фатаву с Джорданом Айю из "Лестера" (автор победного гола в матче с "Саутгемптоном"), но большие дивиденды от непопадания Ганы на Кубок Африки получит и "Борнмут".



В матче с "Арсеналом" в составе "Борнмута" хватало игроков, претендовавших на звание героя. Это и лидер обороны Илья Забарный, и оформивший "гол+пас" Джастин Клюйверт. Но одним из самых заметных на поле был ганский вингер Антуан Семеньо, легко проходивший на своем фланге Бена Уайта и создавший массу неприятностей обороне "Арсенала".



В "Борнмуте" однозначно не расстроятся, если Гана не пройдет в основной этап Кубка Африки, так как Семеньо в этом сезоне становится все более важным игроком "вишенок". Во всех удачных матчах этого сезона для "Борнмута" именно Семеньо был одним из самых заметных на поле, что в условиях, когда после ухода Соланке у команды нет ярко выраженного бомбардира, очень полезно.



Эдди Хау — снова под давлением



Существует много шумихи, часто оправданной, вокруг выдающегося трио полузащитников "Ньюкасла" из Сандро Тонали, Бруно Гимараэса и Жоэлинтона, но, когда "Брайтон" одержал победу в Тайнсайде, 20-летний камерунский полузащитник "чаек" Карлос Балеба выглядел лучшим в центре поля.



Балеба сыграл значительную роль в обеспечении довольно удачной победы "Брайтона" в тот день, когда Александер Исак и Энтони Гордон упустили хорошие шансы для своей команды. Барт Вербрюгген блистал в воротах "Брайтона", а Данни Уэлбек забил прекрасный победный гол после умной передачи в один-два с Жоржиньо Рюттером.



Уэлбек, забивший пять голов в восьми матчах Премьер-Лиги этого сезона, позже был доставлен в госпиталь с травмой спины, но обследование выявило лишь сильный ушиб, и с небольшой задержкой Данни смог вернуться в Брайтон.



Давление на Эдди Хау растет, и теперь он должен обдумать два сложных и потенциально определяющих весь сезон матча: выездной с "Челси" в Премьер-Лиге, а затем домашний с тем же соперником в Кубке Лиги. Далее у "Ньюкасла" игра с "Арсеналом", и подходить к ней для Хау лучше с хорошими результатами против "Челси".



Дайч переосмыслил роль Макнила



В "Бернли" Дуайт Макнил был известен как вингер и специалист по дальним ударам. В "Эвертоне" необходимость привела к его переквалификации в эффективного, трудолюбивого плеймейкера.



В Ипсвиче превосходный Илиман Ндиайе забил первый гол "Эвертона", когда он и Джек Харрисон работали по флангам. В центре же все было под контролем Макнила, отдавшего результативный пас на Майкла Кина. "Я давно знаю Дуайта", — сказал Шон Дайч. "Он очень подтянутый игрок и быстрее, чем думают люди. Он может комфортно играть 95 минут, когда он действительно в форме".



Кин в очередной раз доказал, что он может быть хорош в завершении атак, а вот Доминику Калверт-Левину, упустившему парочку верных шансов "закрыть" игру, хладнокровности Кина в последнее время не хватает. "Эвертон" традиционно может посетовать на слабую реализацию моментов, но на этот раз команда Дайча не стала транжирить свое преимущество и довела матч с "Ипсвичем" до комфортной победы, которая снизила давление на менеджера.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru