"Вилла" победила "Болонью" благодаря голам Макгинна и Дурана

"Астон Вилла" продлила свою 100-процентную серию без пропущенных голов в Лиге Чемпионов, на сей раз одолев итальянскую "Болонью" со счетом 2:0.

По сравнению с победой 1:4 над "Фулхэмом" в стартовый состав "вилланов" были добавлены Эзри Конса, Ян Матсен, Джон Макгинн и Джон Дуран, которые заменили Люку Диня, Мэтти Кэша, Джейкоба Рэмси и Олли Уоткинса.



"Вилла" по-хозяйски начала матч, однако "Болонья" пару раз показала зубы, заставив Эмилиано Мартинеса спасать свою команду.



Подопечные Унаи Эмери стали нагнетать давление, но либо не попадали по воротам, либо выше всяких похвал действовал голкипер Лукаш Скорупски.



Второй тайм начался с промаха Леона Бэйли, который не попал по воротам после скидки головой Конса в штрафной. "Болонья" ответила на это неточным ударом Штефана Поша с дистанции.



На 55-й минуте "Вилле" удалось открыть счет. Макгинн выполнил подачу со штрафного, мяч перелетел через гущу игроков, ударился о газон и оказался в воротах — 1:0.



Гости стали раскрываться и рисковать, но лишь нарвались на второй гол. Морган Роджерс выполнил передачу с левого фланга на границу вратарской площади, где Дуран опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 2:0.



У "вилланов" были моменты и для третьего гола в остатке матча, но "Болонья" избежала крупного поражения.



"Болонья" довольно остро огрызалась в первом тайме, однако при поддержке своих болельщиков "Вилла" блестяще справилась со своей задачей.



"Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия) — 2:0 (0:0)



Голы: Макгинн 55, Дуран 64.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Матсен, Онана (Баркли 45), Тилеманс (Камара 78), Макгинн (Филоджин 66), Роджерс, Бэйли (Рэмси 65), Дуран (Уоткинс 65).



"Болонья": Скорупски, Пош, Бекема, Лукуми, Ликояннс, Фройлер, Фаббиан, Урбаньски (Моро 66), Орсолини (Одгор 45), Даллинга (Кастро 66), Ндойе (Айлинг-Джуниор 77).



Предупреждения: Баркли — Орсолини, Пош, Ликояннс, Фройлер.