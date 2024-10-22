"Арсенал" одержал неубедительную победу над "Шахтером"

Габриэль Мартинелли Отделавшись испугом в концовке матча, "Арсенал" оформил победу 1:0 над "Шахтером" в Лиге Чемпионов.

Относительно поражения 2:0 в гостях у "Борнмута" из стартового состава "канониров" пропали Микель Мерино и Рахим Стерлинг. Вместо них вышли Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.

Хозяева "Эмирейтс" начали матч в доминирующей манере. "Шахтер" был вынужден сосредоточиться на обороне и совершил только одну вразумительную вылазку в первые полчаса.

На 29-й минуте гости все-таки дрогнули. Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и пробил низом в штангу, от которой мяч отскочил в пятую точку голкипера и оказался в воротах — 1:0.

Открыв счет, "Арсенал" продолжил доминировать, но сделать счет комфортным до перерыва не смог.

Во втором тайме "канониры" продолжили давить, и на 76-й минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти за попадание мяча в руку Валерия Бондаря. Однако Леандро Троссард с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера.

После осечки Троссарда игра у хозяев совершенно разладилась. А вот гости, напротив, воодушевились и принялись активно искать ответный гол.

На 86-й минуте только штанга уберегла "Арсенал" после удара Сама Бекема головой. Еще в одном эпизоде свою команду спас Давид Райя. "Канонирам" откровенно повезло в концовке.

"Арсенал" играл с огнем в концовке, но в итоге все обошлось. Имея громадное преимущество в классе, "канониры" не смогли забить второй гол и едва не поплатились за это.

"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 1:0 (1:0)

Гол: Ризнык 29 (авт).

"Арсенал": Райя, Уайт (Мерино 46), Салиба, Габриэль, Калафьори (Льюис-Скелли 72), Райс, Партей, Троссард, Жезус (Стерлинг 68), Хаверц, Мартинелли.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Зубков (Педриньо 64), Бондаренко (Гомес 87), Крыськив, Эгиналдо (Траоре 84), Судаков, Сикан (Кевин 64).

Предупреждения: Уайт, Мартинелли — Энрике.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2024 23:55

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 23.10.2024 00:25 # redwhitegun
    Возможно тут замешана политика. Мб Арсенал попросили сильно не ебать шахту, ведь хохлов итак ебут по всем фронтам...

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  2. hammersmith 23.10.2024 00:16 # hammersmith
    Сколько днарей у гей-клуба удалились седня?

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  3. raven4uk 23.10.2024 00:12 # raven4uk
    Мда, без Сака и Эдегора атака очень слабая. Еще и Калафьори травму получил... Кем играть с Ливерпулем будет то...

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  4. sausage 23.10.2024 00:05 # sausage
    Блин, зачем я этот ватокат сел смотреть? Знал же, что в Мадриде будет круто…(

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  5. brown-ale 23.10.2024 00:04 # brown-ale
    Артета поплыл. Зовите Мойеса, пока свободен.

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  6. mafia-fake 23.10.2024 00:04 # mafia-fake
    Хохол - значит пидор!

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  7. redwhitegun 23.10.2024 00:00 # redwhitegun
    Артета заебал мариновать Нванери. Каждый раз когда ему дают минуты, он играет просто отлично, а стерлинг тупо бесполезный кусок щельси. Жезус тоже обморок. Игра никакая сегодня, чисто пешком походили, разве что Мартинелли хотел рвать, ну и парти в первом тайме хорош был.

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  8. takernotagiver 23.10.2024 00:00 # takernotagiver
    Мне больше всего ЖК Мартинелли удивила. Судьи уже на автомате выдают ЖК игрокам Арсенала. Где он там увидел отмашку в лицо?)

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  9. gameboy 23.10.2024 00:00 # gameboy
    Реал конечно машина

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