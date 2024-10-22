"Арсенал" одержал неубедительную победу над "Шахтером"

Отделавшись испугом в концовке матча, "Арсенал" оформил победу 1:0 над "Шахтером" в Лиге Чемпионов.

Относительно поражения 2:0 в гостях у "Борнмута" из стартового состава "канониров" пропали Микель Мерино и Рахим Стерлинг. Вместо них вышли Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.



Хозяева "Эмирейтс" начали матч в доминирующей манере. "Шахтер" был вынужден сосредоточиться на обороне и совершил только одну вразумительную вылазку в первые полчаса.



На 29-й минуте гости все-таки дрогнули. Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и пробил низом в штангу, от которой мяч отскочил в пятую точку голкипера и оказался в воротах — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" продолжил доминировать, но сделать счет комфортным до перерыва не смог.



Во втором тайме "канониры" продолжили давить, и на 76-й минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти за попадание мяча в руку Валерия Бондаря. Однако Леандро Троссард с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера.



После осечки Троссарда игра у хозяев совершенно разладилась. А вот гости, напротив, воодушевились и принялись активно искать ответный гол.



На 86-й минуте только штанга уберегла "Арсенал" после удара Сама Бекема головой. Еще в одном эпизоде свою команду спас Давид Райя. "Канонирам" откровенно повезло в концовке.



"Арсенал" играл с огнем в концовке, но в итоге все обошлось. Имея громадное преимущество в классе, "канониры" не смогли забить второй гол и едва не поплатились за это.



"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 1:0 (1:0)



Гол: Ризнык 29 (авт).



"Арсенал": Райя, Уайт (Мерино 46), Салиба, Габриэль, Калафьори (Льюис-Скелли 72), Райс, Партей, Троссард, Жезус (Стерлинг 68), Хаверц, Мартинелли.



"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Зубков (Педриньо 64), Бондаренко (Гомес 87), Крыськив, Эгиналдо (Траоре 84), Судаков, Сикан (Кевин 64).



Предупреждения: Уайт, Мартинелли — Энрике.