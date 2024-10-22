"Арсенал" одержал неубедительную победу над "Шахтером"
Отделавшись испугом в концовке матча, "Арсенал" оформил победу 1:0 над "Шахтером" в Лиге Чемпионов.
Относительно поражения 2:0 в гостях у "Борнмута" из стартового состава "канониров" пропали Микель Мерино и Рахим Стерлинг. Вместо них вышли Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.
Хозяева "Эмирейтс" начали матч в доминирующей манере. "Шахтер" был вынужден сосредоточиться на обороне и совершил только одну вразумительную вылазку в первые полчаса.
На 29-й минуте гости все-таки дрогнули. Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и пробил низом в штангу, от которой мяч отскочил в пятую точку голкипера и оказался в воротах — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" продолжил доминировать, но сделать счет комфортным до перерыва не смог.
Во втором тайме "канониры" продолжили давить, и на 76-й минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти за попадание мяча в руку Валерия Бондаря. Однако Леандро Троссард с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера.
После осечки Троссарда игра у хозяев совершенно разладилась. А вот гости, напротив, воодушевились и принялись активно искать ответный гол.
На 86-й минуте только штанга уберегла "Арсенал" после удара Сама Бекема головой. Еще в одном эпизоде свою команду спас Давид Райя. "Канонирам" откровенно повезло в концовке.
"Арсенал" играл с огнем в концовке, но в итоге все обошлось. Имея громадное преимущество в классе, "канониры" не смогли забить второй гол и едва не поплатились за это.
"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 1:0 (1:0)
Гол: Ризнык 29 (авт).
"Арсенал": Райя, Уайт (Мерино 46), Салиба, Габриэль, Калафьори (Льюис-Скелли 72), Райс, Партей, Троссард, Жезус (Стерлинг 68), Хаверц, Мартинелли.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Зубков (Педриньо 64), Бондаренко (Гомес 87), Крыськив, Эгиналдо (Траоре 84), Судаков, Сикан (Кевин 64).
Предупреждения: Уайт, Мартинелли — Энрике.
22.10.2024 23:55
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Последние комментарии:
Возможно тут замешана политика. Мб Арсенал попросили сильно не ебать шахту, ведь хохлов итак ебут по всем фронтам...
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Сколько днарей у гей-клуба удалились седня?
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Мда, без Сака и Эдегора атака очень слабая. Еще и Калафьори травму получил... Кем играть с Ливерпулем будет то...
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Блин, зачем я этот ватокат сел смотреть? Знал же, что в Мадриде будет круто…(
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Артета поплыл. Зовите Мойеса, пока свободен.
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Хохол - значит пидор!
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Артета заебал мариновать Нванери. Каждый раз когда ему дают минуты, он играет просто отлично, а стерлинг тупо бесполезный кусок щельси. Жезус тоже обморок. Игра никакая сегодня, чисто пешком походили, разве что Мартинелли хотел рвать, ну и парти в первом тайме хорош был.
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Мне больше всего ЖК Мартинелли удивила. Судьи уже на автомате выдают ЖК игрокам Арсенала. Где он там увидел отмашку в лицо?)
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Реал конечно машина
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