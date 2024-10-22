Владелец "Форест" дисквалифицирован на пять матчей за плевок

Евангелос Маринакис Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис был дисквалифицирован на пять матчей за плевок рядом с арбитрами.

Данный инцидент случился в прошлом месяце, когда "Форест" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Фулхэма" в Премьер-Лиге.

Единственный гол "лесники" пропустили с реализованного Раулем Хименесом пенальти, который был назначен в начале второго тайма после вмешательства VAR и похода рефери Джоша Смита к монитору.

После финального свистка разочарованный Маринакис повидался с бригадой Смита в подтрибунном тоннеле и плюнул перед арбитрами на пол.

Маринакис не согласился с обвинениями в неподобающем поведении, выдвинутыми FA в его адрес, однако независимая комиссия сочла вину доказанной и дисквалифицировала Евангелоса на пять матчей, сообщает BBC.

Добавим, пытаясь оправдаться перед комиссией, Маринакис заявил, что курит по две-три сигары в день, и в момент встречи с арбитрами его охватил "судорожный кашель", из-за чего ему пришлось сплюнуть.


Метки FA, дисквалификации, Маринакис, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2024 23:00

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  1. aliluya-nn 22.10.2024 23:48 # aliluya-nn
    Да плевать он хотел на эти дисквалификации

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  2. hunter022 22.10.2024 23:27 # hunter022
    Нужно было набить морду рефери,раз за это всего пять матчей дают...

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