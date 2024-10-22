"Юнайтед" начал переговоры с Хави

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с бывшим главным тренером испанской "Барселоны" Хави.

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага остается под большим вопросом, несмотря на победу 2:1 над "Брентфордом" в минувшую субботу.



"Юнайтед" хочет быть готовым на случай расставания с Тен Хагом, и одним из кандидатов на замену Эрику рассматривается 44-летний Хави.



По информации Daily Mail, за последний месяц "Юнайтед" дважды разговаривал с Хави, который провел два с половиной года на тренерском мостике "Барселоны" до своего ухода в мае.



Помимо Хави, в шорт-лист "Юнайтед" также входят бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич, наставник "Спортинга" Рубен Аморим и Рууд Ван Нистелрой, который сейчас трудится ассистентом Тен Хага.