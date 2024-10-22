Гордон заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Гордон забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 74 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из родного "Эвертона" за 45 миллионов фунтов в январе 2023, утвердившись ключевым игроком команды Эдди Хау.



Минувшим летом ходили упорные слухи насчет того, что Гордон может перебраться в "Ливерпуль". Таблоиды утверждали, что все было готово для медобследования Энтони, пока тот находился в расположении сборной Англии в рамках Евро-2024.



Также сообщалось, что Гордон остался глубоко расстроен сорвавшимся переходом в "Ливерпуль", а "красные" сохраняют интерес к Энтони и могут предпринять новую попытку заполучить игрока в одно из следующих трансферных окон.



Все эти спекуляции не помешали "Ньюкаслу" договориться с Гордоном о новой сделке, которая сделала 23-летнего англичанина одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Сент-Джеймс Парк".



"Я просто думаю, клуб находится в замечательном положении. С момента смены владельцев наши дела идут только вверх. Мы с тренером идеально совпадаем в плане стиля игры. Мне нравится здесь".



"Я счастлив здесь, мне нравится здесь жить, команда очень хорошо подходит мне — и я здесь, чтобы выиграть трофей. Если коротко, нам нужно выиграть трофей. Было бы невероятно сделать это здесь, потому что фанаты ждут так долго. Быть частью добившейся этого команды — огромная цель для меня", — сообщил Гордон.