Гвардиола: "Никогда не был так зол, как после травмы Стоунса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что никогда не был так зол, как после травмы своего защитника Джона Стоунса в концовке прошлого сезона.

К матчу Лиги Чемпионов против пражской "Спарты" подопечные Гвардиолы подходят без своего капитана Кайла Уолкера, который вернулся с травмой колена из сборной Англии.



Эта ситуация вызвала у Гвардиола очень болезненные воспоминания насчет Стоунса, который получил повреждение приводящей мышцы бедра в товарищеском матче за сборную Англии в преддверии четвертьфинального противостояния с "Реалом" в Лиге Чемпионов.



"Я никогда не был так зол, как в тот момент. Прежде я никогда не был так расстроен".



"То был товарищеский матч (для сборной Англии), а мы играли в четвертьфинале с "Реалом" и старались выиграть Премьер-Лигу".



"То был товарищеский матч, и когда игроки возвращаются травмированными... Мне это совершенно не понравилось".



"Когда я был игроком, тренер сборной звонил в клубы, а теперь они никогда не разговаривают. Возможно, разговаривают физиотерапевты, но не тренеры. В первый или второй сезон при Гарете (Саутгейте) это было, но не сейчас".



"Знаю, игроки не хотят получать травм, и я всегда призываю их ездить в сборную, потому что это удовольствие, но если это товарищеский матч, ты не можешь вернуться травмированным, уж извините меня".



"Здесь нам хорошо платят — платит клуб, а не сборные. Иногда вам нужно уважать клуб. Нельзя получать травмы в товарищеских матчах. Ты можешь сыграть, абсолютно, но нельзя возвращаться травмированным", — цитирует Гвардиолу BBC.