Гвардиола: "Никогда не был так зол, как после травмы Стоунса"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что никогда не был так зол, как после травмы своего защитника Джона Стоунса в концовке прошлого сезона.

К матчу Лиги Чемпионов против пражской "Спарты" подопечные Гвардиолы подходят без своего капитана Кайла Уолкера, который вернулся с травмой колена из сборной Англии.

Эта ситуация вызвала у Гвардиола очень болезненные воспоминания насчет Стоунса, который получил повреждение приводящей мышцы бедра в товарищеском матче за сборную Англии в преддверии четвертьфинального противостояния с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

"Я никогда не был так зол, как в тот момент. Прежде я никогда не был так расстроен".

"То был товарищеский матч (для сборной Англии), а мы играли в четвертьфинале с "Реалом" и старались выиграть Премьер-Лигу".

"То был товарищеский матч, и когда игроки возвращаются травмированными... Мне это совершенно не понравилось".

"Когда я был игроком, тренер сборной звонил в клубы, а теперь они никогда не разговаривают. Возможно, разговаривают физиотерапевты, но не тренеры. В первый или второй сезон при Гарете (Саутгейте) это было, но не сейчас".

"Знаю, игроки не хотят получать травм, и я всегда призываю их ездить в сборную, потому что это удовольствие, но если это товарищеский матч, ты не можешь вернуться травмированным, уж извините меня".

"Здесь нам хорошо платят — платит клуб, а не сборные. Иногда вам нужно уважать клуб. Нельзя получать травмы в товарищеских матчах. Ты можешь сыграть, абсолютно, но нельзя возвращаться травмированным", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стоунс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2024 19:00

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