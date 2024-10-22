"Челси" поставил ультиматум перед Ачимпонгом

"Челси" поставил ультиматум перед перспективным защитником Джошем Ачимпонгом насчет нового контракта.

Ачимпонг прошел весь путь в академии "Челси", начиная с U-8, и минувшим летом рассматривался третьим выбором главного тренера Энцо Марески на позиции правого защитника, после Риса Джеймса и Мало Гюсто.



Однако Ачимпонг, также способный сыграть центрального защитника, даже не попадал в заявку "Челси" на матчи против "Борнмута" и "Вест Хэма" в прошлом месяце, когда Джеймс и Гюсто оба были недоступны.



В результате 18-летний англичанин сыграл лишь один матч за "Челси" при Мареске, появившись на замену против "Барроу" в Кубке Лиги в сентябре.



Возможно, именно из-за дефицита игровых минут Ачимпонг не спешит подписывать новый контракт, но "Челси" эта ситуация не устраивает, потому что действующее соглашение Джоша истекает уже в 2026 году.



Поэтому "Челси" выдвинул Ачимпонгу ультиматум — Джош не будет играть за первую команду или резервную команду, пока не заключит новый контракт, сообщает The Athletic.



Ситуация Ачимпонга вызывает интерес у других клубов в преддверии зимнего трансферного окна, однако "Челси" не хочет продавать Джоша и все еще надеется продлить сотрудничество со своим юным дарованием.