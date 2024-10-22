Кудус обвинен в неподобающем поведении

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус был обвинен FA в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Вест Хэм" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 4:1 и этот матч заканчивал вдесятером после удаления Кудуса на 86-й минуте.



Кудус агрессивно атаковал Микки Ван де Вена и Пап Матара Сарра, а также случайно ударил затылком по лицу Ришарлисона. Изначально Мохаммед увидел перед собой только желтую карточку, цвет которой после вмешательства VAR был изменен на красный.



Учитывая выдвинутые FA обвинения, теперь стандартная трехматчевая дисквалификация 24-летнего игрока сборной Ганы может быть расширена.



Также Ассоциация обвинила оба лондонских клуба в потере контроля над своими игроками в эпизоде, последовавшем за поступком Кудуса.



У Кудуса и обоих клубов есть время до четверга, 24 октября, чтобы признать свою вину или мотивированно выразить с ней несогласие.



