Арсенал" решил не подавать апелляцию на удаление Салиба

"Арсенал" решил не подавать апелляцию на удаление Вильяма Салиба против "Борнмута", а значит французский защитник пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в качестве дисквалификации.

Напомним, 23-летний Салиба увидел перед собой красную карточку уже на 30-й минуте проигранного "Арсеналом" матча в гостях у "Борнмута" (2:0).



Салиба совершил фол последней надежды на Эванилсоне. Рефери Роб Джонс сперва показал Вильяму только желтую карточку, но после подсказки от VAR и похода к монитору изменил свое решение, изгнав "канонира" с поля.



Выступая перед прессой накануне, главный тренер "Арсенала" Микель Артета не был уверен, попытается ли его клуб опротестовать удаление Салиба.



Как сообщает Sky Sports, в конце концов "Арсенал" решил этого не делать, а значит теперь Салиба будет дисквалифицирован на один матч — домашний с "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье. Наказание не распространяется на Лигу Чемпионов, где "канониры" сыграют против "Шахтера" во вторник вечером.