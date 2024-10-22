Ричардс: "Ливерпуль" — претендент на титул"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс заявил, что "Ливерпуль" является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 2:1 над "Челси".



То, в какой манере "Ливерпуль" одолел своего соперника, убедило Ричардса, что команда Арне Слота реально может удержаться на вершине к финишу.



"Теперь "Ливерпуль" — претендент на титул, давайте не будем ошибаться насчет этого. Посмотрите, как они довели дело до победы, как адаптировали игру. Я правда верю, что у них есть шансы пройти весь путь до победного конца в этом году".



"Думаю, Слот слегка добавил им спокойствия. В обороне "Ливерпуль" выглядит гораздо более надежно".



"За их игрой при Клоппе были изумительно наблюдать, но порой защитник слегка оказывался в уязвимом положении при той системе. Сейчас они стали гораздо сбалансированнее в том плане, когда защитники опускаются назад и поднимаются вперед".



"Впереди у вас всегда есть игроки, которые могут выигрывать матчи, поэтому все зависит от обороны, и именно поэтому я считают их претендентом в этом сезоне", — сообщил Ричардс в эфире Sky Sports.