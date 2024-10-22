Анонс матча "Астон Вилла" — "Болонья"

"Астон Вилла" постарается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, сыграв дома с итальянской "Болоньей".

"Вилла" выиграла оба своих первых матча в элитном европейском турнире, разгромив "Янг Бойз" (0:3) и затеи преподнеся сенсацию против "Баварии" (1:0).



Параллельно с этим "Вилла" выдала свой лучший старт сезона в чемпионате с 1998 года и сейчас располагается в топ-4 Премьер-Лиги.



"Мы хотим достичь своих целей, и одна из них — играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим там играть не только благодаря стечению обстоятельств — я хочу, чтобы мы остались там надолго".



"Вы должны быть стойкими. Мы хотим быть сильны в своем мышлении и сильны духом, чтобы всегда брать новые барьеры", — сообщил главный тренер "Виллы" Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем.



- Это будет первая встреча "Виллы" и "Болоньи". Бирмингемцы проиграли четыре из шести матчей против итальянских команд в еврокубках, обе своих победы одержав над "Интером" (в 1990 и 1994 годах).



- "Болонья" проиграла оба своих последних матча против английских команд, хотя до этого одержала три победы подряд.



- В случае победы "Вилла" повторит свою лучшую серию в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов из трех выигрышных матчей подряд (сентябрь-октябрь 1981).



- С момента ребрендинга Лиги Чемпионов в сезоне 1992/93 "Вилла" может стать только третьей командой, выигравшей три своих первых матча без пропущенного гола (после "Малаги" в 2012/13 и "Лестера" в 2016/17).



- "Болонья" не выиграла ни одного из четырех последних матчей в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- Эмери может одержать свою 25-ю победу за тренерскую карьеру в Лиге Чемпионов, что прежде среди испанцев удавалось только Хосепу Гвардиоле, Рафаэлю Бенитесу, Висенте Дель Боске и Луису Энрике.



На возвращение в стартовый состав "Виллы" претендуют Эзри Конса и Джон Макгинн, решившие свои проблемы со здоровьем. Тайрон Мингс набирает форму с помощью тренировок.



Лига Чемпионов. 3-й тур

"Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия)

Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз