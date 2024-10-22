"Аякс" не уверен насчет возвращения Антони

Голландский "Аякс" не уверен насчет возвращения вингера Антони из "Манчестер Юнайтед".

Летом 2022 Антони вслед за главным тренером Эриком Тен Хагом отправился из Амстердама в Манчестер, однако с тех по бразилец забил лишь 12 голов в 86 матчах за "Юнайтед".



В этом сезоне Премьер-Лиги Антони отметился только двумя поздними появлениями на замену. Судя по всему, даже Тен Хаг отчаялся реанимировать игрока, стоившего клубу 86 миллионов фунтов.



Ожидается, что в январе "Юнайтед" отправит Антони в аренду. Это позволит "красным дьяволам" восстановить трансферную стоимость 24-летнего вингера, чтобы затем продать его.



Одним из возможных направлений для Антони назывался его бывший клуб "Аякс", за который он забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи в течение двух сезонов.



Однако в "Аяксе" не уверены, что хотят возвращать Антони. Как сообщает De Telegraaf, гранд Эредивизии вел внутренние переговоры насчет обратного трансфера, но испытывает сомнения насчет психологического состояния игрока.