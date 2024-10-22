"Аякс" не уверен насчет возвращения Антони

Антони Голландский "Аякс" не уверен насчет возвращения вингера Антони из "Манчестер Юнайтед".

Летом 2022 Антони вслед за главным тренером Эриком Тен Хагом отправился из Амстердама в Манчестер, однако с тех по бразилец забил лишь 12 голов в 86 матчах за "Юнайтед".

В этом сезоне Премьер-Лиги Антони отметился только двумя поздними появлениями на замену. Судя по всему, даже Тен Хаг отчаялся реанимировать игрока, стоившего клубу 86 миллионов фунтов.

Ожидается, что в январе "Юнайтед" отправит Антони в аренду. Это позволит "красным дьяволам" восстановить трансферную стоимость 24-летнего вингера, чтобы затем продать его.

Одним из возможных направлений для Антони назывался его бывший клуб "Аякс", за который он забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи в течение двух сезонов.

Однако в "Аяксе" не уверены, что хотят возвращать Антони. Как сообщает De Telegraaf, гранд Эредивизии вел внутренние переговоры насчет обратного трансфера, но испытывает сомнения насчет психологического состояния игрока.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 264



Поиск: