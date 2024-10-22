Гвардиола, вероятно, продлит контракт с "Сити" до 2026 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, вероятно, продлит свой контракт на 12 месяцев — до лета 2026.

Свой действующий контракт с "Сити" Гвардиола перезаключил только в ноябре 2022, когда до его истечения оставалось полгода.



Сейчас Гвардиола находится в такой же ситуации, однако уход из клуба ближайшего соратника в лице спортивного директора Чики Бегиристайна и дело о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги выступают осложняющими факторами к продлению сотрудничества с Хосепом.



Тем не менее, как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнстейн NBC, все идет к тому, что Гвардиола не покинет "Сити" в конце этого сезона.



Наиболее вероятно, что Гвардиола отработает в "Сити" и следующий сезон, а уже летом 2026 уйдет из клуба.