Рэмси уверен, что "Юнайтед" будет успешен при Рэтклиффе

Полузащитник "Кардиффа" Аарон Рэмси уверен, что совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сможет привести свой клуб к успеху.

В декабре прошлого года Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед" и получил контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



Не все решения, принятые Рэтклиффом и его окружением с тех пор, вызывали одобрение публики, однако после проведенного в "Ницце", еще одном клубе Ineos, сезона 2022/23 Рэмси уверен в успехе новых руководителей "Юнайтед".



"Они хотели сделать большие инвестиции в "Ниццу" и сделать ее своим хабом в европейском футболе".



"Сэр Джим — фанат "Манчестер Юнайтед", и я думаю, он, получив возможность стать их совладельцем, сделает невероятные вещи там. Это просто потребует немного времени".



"Они — очень устремленные люди, они привыкли быть только лучшими, что бы они ни делали".



"В Премьер-Лиге никогда не бывает легко, и снова стать претендентом на титул — это вызов, но, думаю, со своими амбициями и идеями, их период будет успешным", — цитирует Рэмси Daily Mail.