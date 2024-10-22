"Арсенал" изучает возможность расширения стадиона "Эмирейтс", чтобы повысить свои доходы от проведения матчей.

Бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру стоило огромных усилий, чтобы клуб скопил деньги на строительство "Эмирейтс", куда "канониры" переехали с "Хайбери" в 2006 году.



С тех пор в Премьер-Лиге многое изменилось, а "Эмирейтс" по-прежнему вмещает немногим более 60,000 зрителей.



В частности, новым стадионом — на 62,850 мест — успели обзавестись соседи "Арсенала" из "Тоттенхэма". "Манчестер Юнайтед" и вовсе помышляет о строительстве арены на 100,000 зрителей.



Даже "Вест Хэм" планирует расширить Лондонский стадион до 68,000 мест, что сделает его вторым самым просторным в Премьер-Лиге. А "Энфилд" "Ливерпуля" после очередного этапа реконструкции может принять 61,276 зрителей.



Поэтому, сообщает The Times, "Арсенал" обдумывает расширение "Эмирейтс", к чему клуб подталкивает высокий спрос на билеты и корпоративные потребности.