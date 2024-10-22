Каррагер: "Сити" — фаворит, но они уязвимы"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что для него "Манчестер Сити" остается фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги, хотя и выглядит уязвимо.

После восьми первых туров во главе Премьер-Лиги находится "Ливерпуль", на одно очко опережая "Сити" и на четыре — "Арсенал".



По мнению Каррагера, этими тремя участниками чемпионская гонка и ограничится, а также Джейми считает, что "горожане" сохраняют наивысшие шансы на титул, несмотря на потерю полузащитника Родри до конца сезона.



"Я по-прежнему думаю, что "Манчестер Сити" имеет преимущество над "Ливерпулем". А также над "Арсеналом" — других конкурентов у них нет".



"Люди меняют свое мнение каждую неделю в зависимости от результатов, но я по-прежнему считаю "Сити" фаворитом, а "Ливерпуль" и "Арсенал" — их конкуренты. Здесь можно подбросить монету".



"Думаю, "Сити" выглядит немного более уязвимым при контратаках. Всегда есть способ навредить "Манчестер Сити", потому что они так много владеют мячом".



"Забить им или по-настоящему навредить им можно только с помощью стандартных положений и контратак".



"Думаю, им будет очень не хватать Родри. Думаю, в Лиге Чемпионов им будет его не хватать еще сильнее, когда они будут играть против соперников высокого класса в четвертьфинале и полуфинале. Там это может быть более ощутимо".



"Я по-прежнему думаю, что они могут выиграть лигу без Родри, хотя тот и является одним из лучших игроков в Премьер-Лиге", — сообщил Каррагер Sky Sports.