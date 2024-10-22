"Арсенал" следит за Влаховичем

"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

"Арсенал" находится в поисках забивного нападающего с минувшего лета, и команде Микеля Артеты по-прежнему не хватает такого игрока.



В данный момент Влахович находится на пороге 18 заключительных месяцев по своему действующему контракту, и если новая сделка не будет заключена, "Ювентус" собирается продать Душана следующим летом.



Поэтому, как утверждает talkSPORT, "Арсенал" внимательно наблюдает за ситуацией 24-летнего серба, которого "Ювентус" купил у "Фиорентины" за 66 миллионов фунтов в январе 2022.



После своего переезда в Турин Влахович забил 48 голов в 111 матчах во всех соревнованиях, уже семь раз отличившись в новом сезоне.



По информации источника, Артета является большим поклонником Влаховича, и не исключен сценарий, при котором "Арсенал" попытается заполучить Душана уже в январе, если того будет требовать ситуация в чемпионской гонке Премьер-Лиги.