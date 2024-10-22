"Арсенал" следит за Влаховичем
"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу.
"Арсенал" находится в поисках забивного нападающего с минувшего лета, и команде Микеля Артеты по-прежнему не хватает такого игрока.
В данный момент Влахович находится на пороге 18 заключительных месяцев по своему действующему контракту, и если новая сделка не будет заключена, "Ювентус" собирается продать Душана следующим летом.
Поэтому, как утверждает talkSPORT, "Арсенал" внимательно наблюдает за ситуацией 24-летнего серба, которого "Ювентус" купил у "Фиорентины" за 66 миллионов фунтов в январе 2022.
После своего переезда в Турин Влахович забил 48 голов в 111 матчах во всех соревнованиях, уже семь раз отличившись в новом сезоне.
По информации источника, Артета является большим поклонником Влаховича, и не исключен сценарий, при котором "Арсенал" попытается заполучить Душана уже в январе, если того будет требовать ситуация в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
22.10.2024 00:05
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