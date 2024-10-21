FA потребовала объяснений от О'Нила
FA потребовала объяснений от Гари О'Нила после комментариев главного тренера "Вулверхэмптона" насчет судейства в Премьер-Лиге.
В минувшее воскресенье "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Сити", пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.
Изначально взятие ворот не было засчитано, потому что находившийся в офсайде "горожанин" Бернарду Силва создавал помеху голкиперу "волков" Жозе Са, однако после похода к монитору рефери Крис Кавана изменил свое решение и одобрил гол.
После матча О'Нил пребывал в расстроенных чувствах, выразив мнение, что рефери Премьер-Лиги подсознательно занимают сторону больших команд в спорных ситуациях.
Своими словами О'Нил мог поставить под сомнение непредвзятость рефери, что является нарушением правил. Как сообщает Sky Sports, теперь FA ждет объяснений от Гари.
21.10.2024 23:00
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