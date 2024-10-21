FA потребовала объяснений от О'Нила

Гари О Нил FA потребовала объяснений от Гари О'Нила после комментариев главного тренера "Вулверхэмптона" насчет судейства в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Сити", пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.

Изначально взятие ворот не было засчитано, потому что находившийся в офсайде "горожанин" Бернарду Силва создавал помеху голкиперу "волков" Жозе Са, однако после похода к монитору рефери Крис Кавана изменил свое решение и одобрил гол.

После матча О'Нил пребывал в расстроенных чувствах, выразив мнение, что рефери Премьер-Лиги подсознательно занимают сторону больших команд в спорных ситуациях.

Своими словами О'Нил мог поставить под сомнение непредвзятость рефери, что является нарушением правил. Как сообщает Sky Sports, теперь FA ждет объяснений от Гари.


Метки FA, Вулверхэмптон, Манчестер Сити, О'Нил, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 23:00

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