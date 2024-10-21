FA потребовала объяснений от О'Нила

FA потребовала объяснений от Гари О'Нила после комментариев главного тренера "Вулверхэмптона" насчет судейства в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Сити", пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.



Изначально взятие ворот не было засчитано, потому что находившийся в офсайде "горожанин" Бернарду Силва создавал помеху голкиперу "волков" Жозе Са, однако после похода к монитору рефери Крис Кавана изменил свое решение и одобрил гол.



После матча О'Нил пребывал в расстроенных чувствах, выразив мнение, что рефери Премьер-Лиги подсознательно занимают сторону больших команд в спорных ситуациях.



Своими словами О'Нил мог поставить под сомнение непредвзятость рефери, что является нарушением правил. Как сообщает Sky Sports, теперь FA ждет объяснений от Гари.