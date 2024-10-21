"Байер" ожидает ухода Алонсо летом

Леверкузенский "Байер ожидает расставания со своим главным тренером Хаби Алонсо, одним из претендентов на которого является "Манчестер Сити".

Всего несколько месяцев назад Алонсо считался претендентом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако Хаби отказал своему бывшему клубу, который он представлял в качестве игрока.



Алонсо так и не решился покинуть "Байер" после триумфального сезона, однако в Леверкузене ожидают, что уже следующим летом Хаби уйдет на повышение.



Более того, "Байер" уже ищет замену 42-летнему испанцу, присматриваясь к Себастьяну Хенессу из "Штутгарта" и Сандро Вагнеру, ассистенту Юлиана Нагельсманна в сборной Германии.



Ожидается, что вскоре к "Байеру" насчет Алонсо обратится "Сити", который готовится к возможному расставанию с Хосепом Гвардиолой, чей контракт истекает в конце сезона.



Как сообщает talkSPORT, "Сити" рассматривает кандидатуру Алонсо наряду с Рубеном Аморимом из "Спортинга".



Помимо "Сити", еще одним претендентом на Алонсо является "Реал".