Йоро приступил к индивидуальным тренировкам
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро сделал большой шаг в своем восстановлении, приступив к индивидуальным тренировкам на свежем воздухе.
Йоро еще не сыграл ни одного официального матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Лилля" за 58.9 млн. фунтов в июле.
Получив перелом стопы в предсезонном матче против "Арсенала", в начале августа 18-летний француз перенес операцию. Изначально "Юнайтед" отводил около трех месяцев на восстановление, и, судя по всему, пока все идет по графику.
Сегодня "Юнайтед" объявил, что к занятиям в тренажерном зале Йоро смог добавить тренировки на траве — пока по индивидуальной программе.
"Официального дебюта за "красных дьяволов" не стоит ждать в самое ближайшее время, но по-настоящему приятно видеть, что восстановление нашего летнего новичка достигло этой стадии", — гласит заявление "Юнайтед".
21.10.2024 21:00
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