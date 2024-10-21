"Вест Хэм" пока не собирается увольнять Лопетеги

Главному тренеру "Вест Хэма" Хулену Лопетеги пока не грозит увольнение, несмотря на удручающие результаты.

Минувшим летом "Вест Хэм" решил не продлевать контракт с Дэвидом Мойесом и пригласил на тренерский мостик Лопетеги, который ранее с лучшей стороны проявил себя в "Вулверхэмптоне".



"Вест Хэм" основательно укрепил свой состав под Лопетеги, пригласив 10 новых игроков минувшим летом, однако "молотобойцы" провалил старт сезона 2024/25.



После поражения 4:1 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу "Вест Хэм" обнаружил себя только на 15-м месте в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" пропустили 15 голов в восьми первых матчах, несмотря на подписание Аарона Ван-Биссаки, Макса Килмена и Жан-Клера Тодибо.



Однако The Guardian стало известно, что боссы "Вест Хэма" пока не планируют менять главного тренера и готовы дать Лопетеги время.



Ситуация 58-летнего испанца может быть пересмотрена, если команда не продемонстрирует прогресса до Рождества.



Добавим, ближайшие три матча — против "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Форест" и "Эвертона" — "Вест Хэм" проведет без своего ключевого игрока в лице Мохаммеда Кудуса, который был удален против "Тоттенхэма" за грубость.