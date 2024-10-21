"Вест Хэм" пока не собирается увольнять Лопетеги

Хулен Лопетеги Главному тренеру "Вест Хэма" Хулену Лопетеги пока не грозит увольнение, несмотря на удручающие результаты.

Минувшим летом "Вест Хэм" решил не продлевать контракт с Дэвидом Мойесом и пригласил на тренерский мостик Лопетеги, который ранее с лучшей стороны проявил себя в "Вулверхэмптоне".

"Вест Хэм" основательно укрепил свой состав под Лопетеги, пригласив 10 новых игроков минувшим летом, однако "молотобойцы" провалил старт сезона 2024/25.

После поражения 4:1 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу "Вест Хэм" обнаружил себя только на 15-м месте в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" пропустили 15 голов в восьми первых матчах, несмотря на подписание Аарона Ван-Биссаки, Макса Килмена и Жан-Клера Тодибо.

Однако The Guardian стало известно, что боссы "Вест Хэма" пока не планируют менять главного тренера и готовы дать Лопетеги время.

Ситуация 58-летнего испанца может быть пересмотрена, если команда не продемонстрирует прогресса до Рождества.

Добавим, ближайшие три матча — против "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Форест" и "Эвертона" — "Вест Хэм" проведет без своего ключевого игрока в лице Мохаммеда Кудуса, который был удален против "Тоттенхэма" за грубость.


Метки Вест Хэм, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 20:00

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