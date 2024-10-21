Артета пока не знает, подаст ли "Арсенал" апелляцию на удаление Салиба

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что позволит клубу самостоятельно определиться насчет апелляции по удалению защитника Вильяма Салиба против "Борнмута".

Салиба, напомним, получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Эванилсоне в проигранном "Арсеналом" матче Премьер-Лиги в минувшую субботу (2:0).



Спустя всего сутки в похожей ситуации защитник "Челси" Тосин Адарабиойо смог отделаться "горчичником" против "Ливерпуля", что вновь вызвало вопросы к последовательности рефери Премьер-Лиги в своих решениях.



Однако Артета не критиковал решение рефери Роба Джонса после матча и пока не знает, воспользуется ли "Арсенал" своим правом на апелляцию.



"Я оставлю это больше для клуба, чтобы изучить обстоятельства и другие очень ясные примеры похожих ситуаций. Они должны принять решение насчет этого", — цитирует Артету Sky Sports.



Добавим, если одноматчевая дисквалификация Салиба останется в силе, Вильям пропустит домашнее противостояние с "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье.



