Тен Хаг предвкушает встречу с Моуриньо

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что предвкушает встречу со своим визави из "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

В минувший международный перерыв появились слухи, что от двух ближайших матчей зависит судьба Тен Хага в "Юнайтед". "Брентфорд" в Премьер-Лиге подопечные Эрика со скрипом одолели в минувшую субботу (2:1), и теперь их ждет выезд к "Фенербахче" в Лиге Европы.

В предстоящем матче "Юнайтед" встретится со своим бывшим наставником, который тренировал "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год и завоевал три трофея, включая как раз Лигу Европы. И для Тен Хага это будет особенный вечер.

"Это большой матч для нас обоих. Я по-настоящему наслаждался, противостоя ему и играя против него. У него всегда хорошие команды, он — победитель, он выиграл так много трофеев. Думаю, он является примером для многих, многих тренеров".

"Давление? Таков футбол, здесь нужно жить настоящим днем. То, что случилось в прошлом, осталось в прошлом, и ты должен заново доказывать каждый день, каждый сезон, поэтому мы должны снова сражаться".

"Мы только в начале сезона, и посмотрим, где мы будем в конце, но наша цель — снова выиграть трофей", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тен Хаг, тренеры, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 18:00

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  1. ruchinski 21.10.2024 18:10 # ruchinski
    "Мы только в начале сезона, и посмотрим, где мы будем в конце", — цитирует Тен Хага The Independent.

    Лучший тренер для МЮ.

    (ответить)

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