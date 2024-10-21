Тен Хаг предвкушает встречу с Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что предвкушает встречу со своим визави из "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

В минувший международный перерыв появились слухи, что от двух ближайших матчей зависит судьба Тен Хага в "Юнайтед". "Брентфорд" в Премьер-Лиге подопечные Эрика со скрипом одолели в минувшую субботу (2:1), и теперь их ждет выезд к "Фенербахче" в Лиге Европы.



В предстоящем матче "Юнайтед" встретится со своим бывшим наставником, который тренировал "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год и завоевал три трофея, включая как раз Лигу Европы. И для Тен Хага это будет особенный вечер.



"Это большой матч для нас обоих. Я по-настоящему наслаждался, противостоя ему и играя против него. У него всегда хорошие команды, он — победитель, он выиграл так много трофеев. Думаю, он является примером для многих, многих тренеров".



"Давление? Таков футбол, здесь нужно жить настоящим днем. То, что случилось в прошлом, осталось в прошлом, и ты должен заново доказывать каждый день, каждый сезон, поэтому мы должны снова сражаться".



"Мы только в начале сезона, и посмотрим, где мы будем в конце, но наша цель — снова выиграть трофей", — цитирует Тен Хага The Independent.