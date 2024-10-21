Ван Дейк подтвердил, что переговоры с "Ливерпулем" о новом контракте стартовали

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк подтвердил, что начал переговоры со своим клубом о новом контракте.

Как и у Трента Александер-Арнольда с Мохамедом Салахом, действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона. Все трое уже с января смогут свободно общаться с зарубежными клубами, если к тому времени не продлят сотрудничество с "Ливерпулем".



Ван Дейк, которому следующим летом исполнится 33, пока не уверен насчет своего будущего и лишь может обещать, что стартовавшие переговоры не будут отвлекать его от игры в футбол.



"Разумеется, я могу сказать, что переговоры идут, но я не знаю — давайте посмотрим, что случится в будущем. Я полностью сосредоточен на "Ливерпуле", я хочу выигрывать ожидающие меня матчи и ничего кроме".



"В данный момент у меня нет представления, что ждет меня в будущем. Я лишь могу сказать, что переговоры стартовали, а там посмотрим", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.