Артета: "Мы не можем продолжать играть вдесятером"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду перестать получать красные карточки.

В минувшую субботу защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил прямую красную карточку, в результате чего "канониры" остались вдесятером на две трети выездного матча против "Борнмута" и потерпели поражение 2:0.



Ранее в этом сезоне с поля также удалялись Деклан Райс против "Брайтона" и Леандро Троссард против "Манчестер Сити", и такая тенденция тревожит Артету.



"Играть вдесятером всегда сложно. Если вы проанализируете это, то увидите три очень разных ситуации с одинаковым исходом. Причины — очень разные".



"Как бы то ни было, мы не можем продолжать играть вдесятером, особенно на этом уровне. Ясно, что нам нужно избавиться от этого. Причины и обстоятельства не имеют значения. Нам нужно сосредоточиться, чтобы это больше не повторилось", — цитирует Артету BBC.