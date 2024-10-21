Артета: "Мы не можем продолжать играть вдесятером"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду перестать получать красные карточки.
В минувшую субботу защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил прямую красную карточку, в результате чего "канониры" остались вдесятером на две трети выездного матча против "Борнмута" и потерпели поражение 2:0.
Ранее в этом сезоне с поля также удалялись Деклан Райс против "Брайтона" и Леандро Троссард против "Манчестер Сити", и такая тенденция тревожит Артету.
"Играть вдесятером всегда сложно. Если вы проанализируете это, то увидите три очень разных ситуации с одинаковым исходом. Причины — очень разные".
"Как бы то ни было, мы не можем продолжать играть вдесятером, особенно на этом уровне. Ясно, что нам нужно избавиться от этого. Причины и обстоятельства не имеют значения. Нам нужно сосредоточиться, чтобы это больше не повторилось", — цитирует Артету BBC.
21.10.2024 16:00
Просмотров: 552
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я б каждый матч удалял бы этих педиков. И разрешил бы игрокам соперников жёстко ломать ггшек. И голы руками в ворота никчёмного аснла засчитывал бы)
(ответить)
adsggfdsgfgjghjgfjhg
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий