Артета: "Мы не можем продолжать играть вдесятером"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду перестать получать красные карточки.

В минувшую субботу защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил прямую красную карточку, в результате чего "канониры" остались вдесятером на две трети выездного матча против "Борнмута" и потерпели поражение 2:0.

Ранее в этом сезоне с поля также удалялись Деклан Райс против "Брайтона" и Леандро Троссард против "Манчестер Сити", и такая тенденция тревожит Артету.

"Играть вдесятером всегда сложно. Если вы проанализируете это, то увидите три очень разных ситуации с одинаковым исходом. Причины — очень разные".

"Как бы то ни было, мы не можем продолжать играть вдесятером, особенно на этом уровне. Ясно, что нам нужно избавиться от этого. Причины и обстоятельства не имеют значения. Нам нужно сосредоточиться, чтобы это больше не повторилось", — цитирует Артету BBC.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 16:00

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  1. chelsea88 21.10.2024 16:49 # chelsea88
    Я б каждый матч удалял бы этих педиков. И разрешил бы игрокам соперников жёстко ломать ггшек. И голы руками в ворота никчёмного аснла засчитывал бы)

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  2. lokk 21.10.2024 16:29 # lokk
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