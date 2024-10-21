Каррагер: "Джонс показал, почему "Ливерпулю" не нужен Субименди"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что великолепная игра Кертиса Джонса против "Челси" показывает, почему "красным" не нужен полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди.

23-летний Джонс стал настоящим героем матча против "Челси" накануне, забив победный для "Ливерпуля" гол и заработав пенальти.



После победы "Ливерпуля" со счетом 2:1 Каррагер восхитился игрой Джонса, а также заявил, что теперь у "красных" нет причин возобновлять свой интерес к Субименди.



"Кертис Джонс был великолепен, он сыграл выдающимся образом. Он все еще на той стадии, когда не знает, является ли первым выбором, учитывая наличие Гравенберха и Макаллистера".



"Если подумать, какое мастерство он показал на поле и каких денег он стоил... Для местного парня стать лучшим игроком этого матча — нечто выдающееся".



"Мне интересно посмотреть, вернется ли Арне Слот за Субименди в январе, но когда видишь, как Джонс сыграл сегодня, то думаешь "нет". Теперь он должен делать это на постоянной основе", — цитирует Каррагера Sky Sports.