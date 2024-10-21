Каррагер: "Джонс показал, почему "Ливерпулю" не нужен Субименди"

Кертис Джонс Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что великолепная игра Кертиса Джонса против "Челси" показывает, почему "красным" не нужен полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди.

23-летний Джонс стал настоящим героем матча против "Челси" накануне, забив победный для "Ливерпуля" гол и заработав пенальти.

После победы "Ливерпуля" со счетом 2:1 Каррагер восхитился игрой Джонса, а также заявил, что теперь у "красных" нет причин возобновлять свой интерес к Субименди.

"Кертис Джонс был великолепен, он сыграл выдающимся образом. Он все еще на той стадии, когда не знает, является ли первым выбором, учитывая наличие Гравенберха и Макаллистера".

"Если подумать, какое мастерство он показал на поле и каких денег он стоил... Для местного парня стать лучшим игроком этого матча — нечто выдающееся".

"Мне интересно посмотреть, вернется ли Арне Слот за Субименди в январе, но когда видишь, как Джонс сыграл сегодня, то думаешь "нет". Теперь он должен делать это на постоянной основе", — цитирует Каррагера Sky Sports.


Метки Джонс, Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 15:00

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