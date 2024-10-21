Слот — о победе над "Челси": "Пока что наш самый сложный матч"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что победа над "Челси" была пока что самым серьезным испытанием для его команды в этом сезоне.

Под руководством Слота "Ливерпуль" выиграл 10 из 11 матчей этого сезона с учетом всех соревнований, включая победу 2:1 над "Челси" в воскресенье.



Однако отрезками "Челси" был очень хорош, владея инициативой и угрожая воротам Кувина Келлехера. Слот остался доволен, как как "красные" прошли эту первую серьезную проверку в сезоне.



"Многие другие матчи были сложными, но этот, наверное, был самым сложным, учитывая количество классных игроков в их составе и структуру их команды. Нам пришлось по-настоящему упорно сражаться, чтобы довести дело до победы", — приводит слова Слота ESPN.