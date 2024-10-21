Гринвуд хочет поговорить с Тухелем

Нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд хочет поговорить с новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем насчет своего возвращения в национальную команду.

Накануне 23-летний Гринвуд забил свой шестой гол в восьми матчах за "Марсель", который приобрел его у "Манчестер Юнайтед" за 26.6 млн. фунтов минувшим летом.



Свой единственный матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в 2020 году, однако Мейсон надеется, что Тухель не оставит без внимания его успехи во французской Лиге 1.



По информации The Sun, Гринвуд хочет знать мнение Тухеля и FA насчет своего возвращения в сборную Англии в преддверии Чемпионата Мира 2026 года.



Если Гринвуду будет сказано, что дорога в национальную команду для него закрыта по репутационным соображениям, Мейсон перейдет под знамена сборной Ямайки, которую с недавних пор возглавляет Стив Макларен.