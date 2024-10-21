Даррену Флетчеру грозит дисквалификация за стычку с арбитром

Члену тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Даррену Флетчеру грозит дисквалификация за конфронтацию с арбитром во время победного матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" (2:1).

Тренерский штаб "Юнайтед" был чрезвычайно возмущен голом, который забил "Брентфорд" в концовке первого тайма. Рефери Самуэль Барротт отправил Маттейса Де Лигта к медикам, чтоб остановить кровотечение на голове, и пока защитник "красных дьяволов" отсутствовал, Итан Пиннок замкнул подачу углового.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг и его ассистент Рууд Ван Нистелрой получили по желтой карточке, выражая свое возмущение, а Флетчер пошел и того дальше.



После свистка на перерыв Флетчер последовал за четвертым арбитром Гэвином Уордом, требуя поговорить с Барроттом.



Как сообщает The Independent, в понедельник Барротт подаст послематчевый отчет, после изучения которого FA может выдвинуть обвинения в адрес бывшего игрока сборной Шотландии.



Добавим, Джек Флетчер, сын Даррена, был среди запасных "Юнайтед" в минувшую субботу.