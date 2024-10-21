Слот отметил роль Джонса в победе над "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отметил роль своего полузащитника Кертиса Джонса в победе над "Челси".

Только второй раз появившись в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, Джонс сыграл ключевую роль в победе 2:1 над "Челси".



Именно Кертис забил победный для "Ливерпуля" гол. Также 23-летний англичанин заработал для своей команды пенальти и успешно справился с персональной опекой Коула Палмера.



"Он провел хороший матч. Ему была поручена сложная задача — контролировать Коула Палмера, который, по моему мнению, является невероятным игроком. Против него так сложно защищаться, потому что у него так много качеств, но Кертис справился с этим действительно хорошо".



"По моему мнению, он контролировал его большую часть матча. Контролировать его все 90 минут почти невозможно, но он был весьма близок к этому. А также он проявил себя у чужих ворот, забив гол и заработав два пенальти, один из которых был отменен VAR".



"Это показывает, что он оказал большое влияние на игру на обоих концах поля", — цитирует Слота talkSPORT.