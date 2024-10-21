Каррагер объяснил, почему Салах подпишет новый контракт с "Ливерпулем"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему нападающий Мохамед Салах, как он считает, останется в мерсисайдском клубе и подпишет новый контракт.
Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, но эта неопределенность не мешает Мохамеду продолжать демонстрировать блестящий футбол.
Накануне Салах своим голом с пенальти и результативной передачей на Кертиса Джонса обеспечил "Ливерпулю" домашнюю победу 2:1 над "Челси".
Теперь Салах делит с Джермейном Дефо девятое-десятое места в споре лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен (по 162 гола). Мохамед находится всего в одном голе от восьмого Робби Фаулера, в 13 от седьмого Тьерри Анри и в 15 от шестого Фрэнка Лэмпарда.
Каррагер чувствует, что желание подняться выше в этом рейтинге подтолкнет 32-летнего египтянина к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Ливерпуле".
"Мо Салах будет ориентироваться на Тьерри Анри и Фрэнка Лэмпарда".
"Думаю, такого рода статистика — одна из главных причин, почему Салах подпишет новый контракт с "Ливерпулем".
"Такого рода вещи по-настоящему будоражат Салаха", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
21.10.2024 09:00
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