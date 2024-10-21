Каррагер объяснил, почему Салах подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему нападающий Мохамед Салах, как он считает, останется в мерсисайдском клубе и подпишет новый контракт.

Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, но эта неопределенность не мешает Мохамеду продолжать демонстрировать блестящий футбол.



Накануне Салах своим голом с пенальти и результативной передачей на Кертиса Джонса обеспечил "Ливерпулю" домашнюю победу 2:1 над "Челси".



Теперь Салах делит с Джермейном Дефо девятое-десятое места в споре лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен (по 162 гола). Мохамед находится всего в одном голе от восьмого Робби Фаулера, в 13 от седьмого Тьерри Анри и в 15 от шестого Фрэнка Лэмпарда.



Каррагер чувствует, что желание подняться выше в этом рейтинге подтолкнет 32-летнего египтянина к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Ливерпуле".



"Мо Салах будет ориентироваться на Тьерри Анри и Фрэнка Лэмпарда".



"Думаю, такого рода статистика — одна из главных причин, почему Салах подпишет новый контракт с "Ливерпулем".



"Такого рода вещи по-настоящему будоражат Салаха", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



