Слот: "Судите нас после следующих семи матчей"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал подождать еще семь матчей с выводами насчет его команды.

Благодаря победе 2:1 над "Челси" в воскресенье "Ливерпуль" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге. Под руководством Слота "красные" выиграли 10 из 11 матчей с учетом всех соревнований.



Однако впереди у "Ливерпуля" сложнейший отрезок, на котором "красные" будут совмещать выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. И Слоту интересно посмотреть, как его команда справится.



"Я очень доволен результатом. В идеале хотелось бы полностью их переиграть, но это был определенно не тот случай. Это была равная игра, на мой взгляд, и нам пришлось действительно упорно потрудиться, чтобы не пропустить. Отличные блоки Кертиса (Джонса) и Доминика (Собослаи) были так же важны, как и забитые нами голы".



"Но я уже сказал: не судите нас после этого матча, судите после следующих семи. Наше главное испытание — играть ключевые матчи Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги каждые три дня. Это то, что "Сити" и "Арсенал" делали последние два сезона. Вы видели, насколько сложно это было для нас два года назад и насколько сложно это было для "Юнайтед" и "Ньюкасла" в прошлом году. Это испытание, которое мы должны пройти, а там посмотрим, где мы находимся", — цитирует Слота Te Guardian.